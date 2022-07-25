Лавров: Россия не просит о снятии санкций

Россия не просит Запад о снятии санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире, передаёт РИА Новости.

По словам министра, Москва будет развивать свою экономку, «опираясь на надёжных партнёров», а не на недоговороспособных.

«Что касается продовольствия, здесь наши западные коллеги... должны устранить препятствия, созданные ими самими», — добавил он.

Ранее Лавров рассказал, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились. Теперь это не только ДНР и ЛНР, но и ряд других территорий.