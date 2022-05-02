Лавров: Россия не станет подгонять окончание спецоперации к 9 мая

Российские военные не будут подгонять ход спецоперации на Украине под какую-то дату, включая 9 мая. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

«Темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих», — подчеркнул министр.

Новости

Политика Зеленский: риски прекращения мирных переговоров с Россией очень высоки

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а главной задачей в ней — освобождение Донбасса.

В апреле Лавров назвал ещё одну цель спецоперации — покончить с курсом США на доминирование в мире. Он подчеркнул, что фундаментом для подобных действий Вашингтона стали грубейшие нарушения международного права, а сами правила подобной системы никому не ясны.