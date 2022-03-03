Лавров сообщил, что новые переговоры России и Украины пройдут сегодня
Также глава МИД России заявил, что требования России минимальны
3 марта 2022, 12:32
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что переговоры представителей России и Украины состоятся сегодня. Об этом пишет ТАСС.
Также Лавров заявил, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено, а условия России минимальны.
Напомним, 2 марта СМИ писали о том, что второй раунд переговоров между сторонами состоится вечером в Беловежской пуще. Позднее стало известно, что время встречи перенесли. Также сообщалось, что может измениться и место переговоров, однако оно останется в рамках Брестской области.
Комментарии
Новости партнеров