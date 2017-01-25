Лавров заявил, что для налаживания отношений РФ и США потребуется время

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва разделяет позицию нового американского президента Дональда Трампа по налаживанию нормального взаимодействия России и Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

По его словам, для преодоления "тяжелейшего ущерба", который был нанесен взаимодействию двух стран во время президентства Барака Обамы, необходимо время и серьезная работа. Министр отметил, что Россия готова предпринять шаги по оздоровлению связей в интересах народов двух стран, глобальной безопасности и стабильности.

Лавров отметил, что Москва разделяет позицию Трампа по налаживанию отношений, однако "судить будет по делам". Глава МИД РФ выразил уверенность, что "в итоге национальные интересы, порядочность и предсказуемость при их продвижении поставят все на свое место".

Лавров подчеркнул, что диалог с Соединенными Штатами и Европейским союзом может строиться исключительно на принципах равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга.