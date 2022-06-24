Лавров заявил, что НАТО и ЕС собирают коалицию для войны с Россией

Европейские страны объединяются против России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза. Сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету — войны с Российской Федерацией», — сказал он на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.

Глава ведомства добавил, что Москва будет «реально смотреть на поведение Европейского союза» и «следить за реальными шагами», которые предпримет Брюссель, а также Молдавия и Украина после предоставления им статуса кандидата на вступление в ЕС.

Лавров не рассчитывает, что «нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется» в обозримой или долгосрочной перспективе.