Лавров заявил о переломном моменте в истории

Сегодня все страны мира переживают переломный момент в истории. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

«Мы все понимаем, какой период сейчас переживает наша страна, Европа, да и весь мир. Это переломный этап в историческом развитии цивилизации», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он заверил, что, несмотря на все трудности, Министерство иностранных дел продолжит отстаивать интересы России на международной арене. Также Лавров пообещал сделать всё для «защиты жизни, чести, безопасности российских граждан за рубежом».

«И я думаю, что именно большей самостоятельности и отстаивания своей правды и своего законного места на мировой арене ожидают от нас многочисленные друзья и единомышленники России, а это большинство членов международного сообщества», — добавил дипломат.