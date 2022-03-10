Лавров заявил о возможности встречи Путина и Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины.

«Путин не отказывается от встречи с Зеленским и когда-то, надеюсь, такая необходимость возникнет», — заявил Лавров.

Никакой конкретной информации по этому вопросу главы МИД двух стран не обозначили.

Напомним, встреча Сергея Лаврова с Дмитрием Кулебой прошла в Турции. Турецкая сторона выступила организатором этих переговоров.

Беседа длилась полтора часа, а по её итогам Сергей Лавров провёл пресс-конференцию.