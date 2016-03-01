ЛДПР призвала Меркель подселять беженцев в дома европейцев

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Как сообщили во вторник, 1 марта, в пресс-службе партии, думская фракция направила Ангеле Меркель благодарственное письмо, в котором выразила поддержку канцлеру за ее неизменную позицию по приему беженцев с Ближнего Востока.

"Мы поддерживаем позицию канцлера, которая считает, что Европа в состоянии принять десятки миллионов беженцев и что европейцы должны проявить доброе отношение к ним. Надо убрать всю колючую проволоку и принимать их там, где они хотят быть, ни в чем их не дискриминировать. В Европе очень много гостиниц, много жилых домов, можно подселять беженцев прямо в квартиры европейцев", – заявляют в ЛДПР.

В письме также отмечается, что в настоящее время настала очередь европейцам узнать, что такое коммунальная квартира.

"Надо снова вывесить плакаты "Добро пожаловать, беженцы с Ближнего Востока!", встречать их на вокзалах с печенюшками, "Сникерсами", улыбаться им. И помнить, что это долг европейцев – проявить вот такую толерантность по отношению к страждущим и людям, которые пострадали от войны на Ближнем Востоке", – добавляют в партии.

Также в ЛДПР подчеркивают, что европейцы даже могут переехать к своим знакомым и родственникам в Канаду, США или Австралию.