Как в Алтайском крае спасли студента от незаконной мобилизации

ЛДПР доказала право студента на отсрочку от мобилизации для участия в СВО. Он получил повестку и чуть не был призван. Подробности сообщает пресс-служба партии во «ВКонтакте».

Молодому человеку звонили из военкомата с требованием явиться для мобилизации. Но он — студент очной формы обучения, хоть и находится в академическом отпуске. Этот аргумент в военкомате не приняли.

«Мужчина обратился к нам с просьбой помочь разобраться. И мы помогли: наш партийный юрист разъяснил, как быть в такой ситуации. Ведь на федеральном уровне было чётко установлено: учёба во время академического отпуска не прерывается, студент из вуза не отчисляется. А значит, у него сохраняется отсрочка от призыва», — уточнили в партии.

В ЛДПР подчеркнули, что готовы помочь в подобной ситуации и другим жителям региона. Но только на законных основаниях. Партия встанет на сторону тех, кто реально подлежит отсрочке или должен иметь бронь, но не тем, кто будет пытаться получить отсрочку незаконным путём. Либерал-демократы поддерживают специальную военную операцию и решения президента Владимира Путина. Некоторые члены ЛДПР уже были призваны в рамках мобилизации. А кое-кто встал на защиту интересов страны даже не дожидаясь повестки.

Кроме того, ЛДПР собирает средства для мобилизованных. Партия выступила с инициативой дать отсрочку от призыва на два месяца индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и главам крестьянских (фермерских) хозяйств, ввести квоту по призыву с одного предприятия и дать бронь или отсрочку от призыва высококвалифицированным/ключевым, узким специалистам.