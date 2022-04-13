Ле Пен пообещала вывести Францию из командования НАТО в случае победы на президентских выборах

В случае победы на президентских выборах лидер французских крайне правых Марин Ле Пен пообещала вывести страну из командования НАТО. Её слова приводит ТАСС.

Политик отметила, что Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 годы.

«Я хочу, чтобы Франция покинула объединённое военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию», — сказала Ле Пен.

Она также добавила, что в случае избрания намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО осуществить стратегическое сближение с Россией.

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Первый тур выборов президента во Франции состоялся 10 апреля. Действующий глава страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен — 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля. По предварительным данным опросов, победу в нём, с наибольшей долей вероятности, одержит действующий президент Эммануэль Макрон.