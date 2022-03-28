«Лента» трудоустроит сотрудников покидающих РФ компаний

Сеть гипермаркетов «Лента» готова принять на работу сотрудников компаний, которые покидают российский рынок из-за санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«„Лента“ предлагает сотрудничество компаниям, которые покидают российский рынок из-за санкций. Торговая сеть готова участвовать в программе аутплейсмента увольняемых сотрудников», — подчеркивается в заявлении организации.

В компании готовы трудоустроить продавцов, кассиров, водителей и работников собственного производства. Также в организации требуются специалисты в сфере цифрового маркетинга, IT и закупок.

Напомним, что ранее с аналогичным заявлением выступила сеть супермаркетов «Магнит», а торговая сеть «Пятёрочка» сообщила, что готова трудоустраивать беженцев с Украины.