Леонид Слуцкий стал главой ЛДПР

Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий единогласно выбран новым председателем партии. Как сообщает РИА Новости, он был единственным претендентом, после того как члены съезда не поддержали кандидатуру Александра Шерина.

Слуцкий избран на тайном голосовании делегатами съезда.

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Напомним, что место оказалось вакантно после того, как 6 апреля основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. После его смерти временно исполняющим обязанности руководителя партии стал Слуцкий.

Отметим, что ранее парламентарий занял пост главы фракции ЛДПР в Госдуме.