Лидер алтайского "Яблока" оказался среди кандидатов на пост омбудсмена в РФ

Лидер алтайского краевого отделения "Яблока" Александр Гончаренко попал в число политиков, которых один из основателей партии Григорий Явлинский готов рекомендовать на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщает "Комммерсант".

Как сообщалось ранее, нынешний омбудсмен Элла Памфилова войдет в новый состав Центризбиркома по президентской квоте. По мнению ряда экспертов у Памфиловой есть все шансы занять кресло главы ЦИКа. Тем более, что пока еще действующий глава Центризбиркома Владимир Чуров не вошел в состав комиссии. В связи с вероятным назначением Памфиловой должность уполномоченного становится вакантной.

Новости

Политика СМИ: главу ЦИК России Чурова уволят с вероятностью 90%

Сама же Элла Памфилова пока уклоняется от комментариев от своей возможной роли в будущем составе ЦИКа.

Кстати, сам Явлинский по поводу возможного назначения Памфиловой заявил, что ему совершенно непонятно, "как она будет защищать права избирателей в ЦИКе". На освобождающуюся должность основатель "Яблока" готов предложить кандидатуры лидера правозащитной фракции в его партии Валерия Борщева, руководителя Комитета за гражданские права Андрея Бабушкина, омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Шишлова и лидера алтайских "яблочников" Александра Гончаренко.

Новости

Прочее Лидер "Яблока" в Алтайском крае Александр Гончаренко отмечает день рождения

Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин (кстати, выходец из "Яблока") заявил, что "не знаю, кто может заменить Эллу Памфилову на этой должности". "А знал бы, не сказал, потому что не хочу портить отношения со следующим омбудсменом",— добавил он. Лукин также сообщил, что ему предложений вернуться на пост уполномоченного не поступало.

Читайте также: Александр Гончаренко переизбран лидером краевого отделения партии "Яблоко"