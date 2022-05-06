Лидеры стран G7 обсудят новые санкции против России

Лидеры стран «Большой семерки» обсудят новые санкции против России 8 мая. Об этом сообщает «Лента.ру».

G7 обсудят возможное введение новых санкций в связи со спецоперацией РФ на Украине.

«Этот разговор предоставит странам возможность скоординировать усилия и, возможно, завершить подготовку любых новых мер», — рассказали источники Bloomberg.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине против России начали вводить различные санкции. 6 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что представителям стран Европейского союза в Брюсселе дадут время до конца недели на достижение договоренностей по поводу запрета на российскую нефть.