Литва полностью отказалась от газа из России
Весь спрос страны на голубое топливо удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ)
Литва полностью отказалась от экспорта природного газа из России. Об этом заявили в министерстве энергетики республики со ссылкой на оператора сетей республики Amber Grid, пишет ТАСС.
По состоянию на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем равнялся нулю, а весь спрос страны на голубое топливо удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ). В ведомстве подчеркнули, что требование рассчитываться за газ в рублях не является актуальным для Литвы.
«На ближайший период клиенты подали заявки на транспортировку газа только с терминала. При необходимости газ может быть доставлен в Литву также по газовому соединению с Латвией, а с 1 мая — и по газовому соединению с Польшей», — подчеркнули в министерстве.
23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о решении поставлять газ недружественным странам за рубли. В свою очередь, представители европейских стран указывали, что в контрактах значится другая валюта.