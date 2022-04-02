Литва полностью отказалась от газа из России

Литва полностью отказалась от экспорта природного газа из России. Об этом заявили в министерстве энергетики республики со ссылкой на оператора сетей республики Amber Grid, пишет ТАСС.

По состоянию на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем равнялся нулю, а весь спрос страны на голубое топливо удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ). В ведомстве подчеркнули, что требование рассчитываться за газ в рублях не является актуальным для Литвы.

«На ближайший период клиенты подали заявки на транспортировку газа только с терминала. При необходимости газ может быть доставлен в Литву также по газовому соединению с Латвией, а с 1 мая — и по газовому соединению с Польшей», — подчеркнули в министерстве.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о решении поставлять газ недружественным странам за рубли. В свою очередь, представители европейских стран указывали, что в контрактах значится другая валюта.