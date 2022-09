Лошади, футбол и «Корона». Чем запомнится покинувшая этот мир британская королева

Британская королева Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Её корона переходит к принцу Чарльзу, который взял имя Карл III.

Смерть британской королевы вызывает большой резонанс не только потому, что монарх — часть многовековой британской традиции. Дело в том, что к королевскому двору тянутся нити множества богатейших и влиятельных семей как Европы, так и всего мира. А члены этих семей, их ставленники и приближённые занимают высокие посты в руководстве многих государств мира. Именно поэтому к личности королевы Елизаветы II и её уходу из жизни приковано внимание прессы.

Покинувшая этот мир Елизавета II стала рекордсменом по количеству лет пребывания на престоле. На троне она пережила множество глобальных исторических событий. При ней произошёл окончательный распад Британской империи, она наблюдала за тем, как государство вступило в Евросоюз и затем вышло из него. При её правлении британские военные участвовали в подавлении конфликта в Северной Ирландии, воевали с Аргентиной за Фолклендские острова, участвовали в военных действиях в Ираке и Афганистане. В это время Шотландия попыталась (и эти попытки, скорее всего, продолжатся и далее) выйти из состава Великобритании, а также случилась пандемия ковида.

Она родилась в Лондоне 21 апреля 1926 года в семье принца Йоркского Альберта и леди Елизаветы Боуз Лайон. Наследницей престола стала в 1936-м году, когда её отец стал королём Георгом VI.

С детства любила лошадей, обожала верховую езду. Кстати, во время её встречи 22 апреля 1956 года в Виндзорском замке с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущёвым и председателем Совета министров СССР Николем Булганиным королевская семья получила в подарок и породистых лошадей. Другим увлечением Елизаветы был футбол — она неизменно болела за лондонский «Арсенал».

На престол она взошла 6 февраля 1952 года, когда её отец скончался от рака лёгких. Елизавета узнала об этом в Кении, где отдыхала вместе с супругом — принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. По возвращении её встречал премьер-министр Уинстон Черчилль. Всего же за время её правления сменилось 15 глав правительств Великобритании. Кстати, прошедшая в 1953 году её коронация впервые транслировалась по телевидению.

Что касается принца Филиппа, то он скончался в апреле 2021 года. Они поженились 20 ноября 1947 года. Таким образом, этот королевский брак продлился более 73 лет.

Стоит заметить, что Елизавета II была единственной представительницей королевского дома, служившей в армии. Обычно в рядах Вооружённых сил находились приближённые к престолу мужчины. Она вступила в женские отряды самообороны в 1945 году. После прохождения подготовки получила специальность «механик-водитель санитарной машины».

15 лет назад, в 2007-м, в Великобритании были рассекречены документы, согласно которым правительство Энтони Идена в 1956 году рассматривало возможность создания нечто Европейского союза путём присоединения к Британскому Содружеству скандинавских и некоторых других стран континента. Надо сказать, идеи реинкарнации рухнувшей империи довольно активно обсуждались британскими элитами, в том числе приближёнными к монаршей семье. Более того, глава правительства Франции того времени Ги Молле направил Идену секретное письмо, в котором предлагал принять свою страну и её колонии в данное объединение. Однако грянул Суэцкий кризис, который привёл к правительственным перетряскам и проект был похоронен. Впрочем, сама королева Елизавета II об этих планах на широкой публике никогда не высказывалась. Она вообще в своих публичных выступлениях почти не касалась острых политических тем. И не давала интервью прессе.

Впрочем, именно королевский двор после отставки премьера Идена в 1957 году сделал выбор в пользу нового премьера Гарольда Макмиллана. Дело в том, что в правящей в ту пору Консервативной партии не было внятных правил выбора лидера в случае досрочной отставки главы правительства. И формально выбор сделала именно Елизавета II. Макмиллан сохранял свой пост до 1963 года.

Наконец, Елизавета II была героиней как придворных живописцев, так и работ арт-хулиганья типа Энди Уорхола или Бэнкси. Она стала героиней панк-хита Sex Pistols — композиции God Save The Queen, композиции инди-группы The Smiths — The Queen Is Dead, а также ироничной битловской вещицы Her Majesty. На экране ей был посвящён сериал «Корона», фильм «Лондонские каникулы», не говоря уже и кино- и телеработах, в которых она присутствует. В общем, для британской художественной среды монарх традиционно является объектом обсуждения, хотя это не всегда приветствуется. Достаточно вспомнить, что ведущие радиостанции страны отказывались транслировать критические в адрес королевы песни, а крупнейшие фирмы — продавать и продвигать альбомы их содержавшие.

Впрочем, большинство мировых политиков, как и ее некоторые критики (включая, лидера Sex Pistols Джона Лайдона) ранее уважительно отзывались о Елизавете II.

Смерть королевы произошла всего спустя пару дней после её встречи с новым премьером Британии Лиз Трасс, которая в молодости была известна как противница монархии. В своём публичном выступлении в 1994 году Трасс вещала: «Сама идея того, что люди рождены для того, чтобы править... что только лишь по праву принадлежности к одному семейству ты становишься главой государства... это позор!»

Однако уже в 1996 году Трасс вступила в ряды Консервативной партии и больше из её уст никаких публичных антимонархических речей не исходило. Более того, в последующих выступлениях она выражалась о королеве исключительно с почтением.

Впрочем, двойственное отношение к правящей династии — традиционное явление для британского общества. И нынешний премьер, видимо, является довольно ярким тому примером.