Лукашенко: Россия и Белоруссия говорят Западу «досвидос»

Россия и Белоруссия говорят Западу «досвидос» и будут выстраивать свою жизнь сами, сказал президент РБ Александр Лукашенко, говоря о санкциях Запада. Его слова передаёт РИА Новости.

«Мы им [санкциям] говорим „хорошо, до свидания“, как в народе говорят — „досвидос“. Мы будем выстраивать свою жизнь сами. И мы сможем», — сказал глава республики по итогам переговоров Владимиром Путиным.

12 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры. Встреча состоялась на космодроме «Восточном» в Амурской области и продлилась почти три часа.

Лидеры обсудили космическое сотрудничество, ситуацию на Украине, а также антироссийские и антибелорусские санкции.