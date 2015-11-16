Лукаш: президент Путин на саммите G20 – самая популярная фигура
Шерпа РФ Светлана Лукаш заявила, что российский президент на саммите в Анталье является самым популярным. Все хотят с ним общаться.
16 ноября 2015, 09:32
Президент России Владимир Путин на саммите G20 в Анталье является самой популярной фигурой, все хотят с ним общаться. Об этом пишет politrussia.com, ссылаясь на слова шерпы РФ Светланы Лукаш.
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По ее словам, на саммите все проходит в очень дружелюбной атмосфере.
"В том числе президент Путин был одной из самых популярных фигур на этом приеме, все хотели с ним общаться", - рассказала она. При этом Лукаш отвергла любые намеки журналистов на прежнюю якобы изоляцию Владимира Путина на саммите в Австралии, добавив, что и тогда, и сейчас все проходило в нормальном, рабочем и конструктивном ключе.
Как ранее сообщало ИА "Амител", на саммите российский лидер призвал все мировые сообщества объединиться для борьбы с терроризмом.
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