Лукашенко: Белоруссия не будет участвовать в спецоперации на Украине

Белорусская армия не участвовала и не собирается участвовать в спецоперации на Украине, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он также заверил, что Москва не ставила перед Белоруссией вопрос о её участии в этом конфликте.

«Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации на Украине. Нет такой необходимости», — приводит его слова Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее Лукашенко заявил, что военная спецоперация РФ на Украине затянулась. Белорусский лидер отметил, что недостаточно глубоко погружён в эту проблему, но ему кажется именно так.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.