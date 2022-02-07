Лукашенко допустил вступление Украины в Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина может войти в Союзное государство через 15 лет. Об этом он заявил в интервью на канале “Соловьев Live”.

“Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок”, — сказал глава республики.

Напомним, ранее белорусский лидер заявил, что Украина никогда не будет воевать с Белоруссией и Россией, поскольку эта “война продлится три-четыре дня”.

“Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем”, — сказал белорусский лидер.