Лукашенко опроверг участие белорусских войск в спецоперации на Украине

Белорусские войска не принимают никакого участия в военной спецоперации России в Донбассе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными, пишет “БелТА”.

Таким образом Лукашенко прокомментировал заявление украинской погранслужбы, которая сообщила, что госграница страны подверглась атаке со стороны российских войск “при поддержке Белоруссии”.

“Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции”, — сказал он.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальный военной операции на Украине. В Минобороны РФ заявили, что действия войск не угрожает мирным жителям, а огонь по городам не ведётся.