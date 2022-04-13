Лукашенко отверг идею присоединения Белоруссии к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность объединения с Россией в формате единого государства. Его слова передаёт «Интерфакс».

«Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», — заявил Лукашенко.

По его словам, страны будут выстраивать такое сотрудничество, которому остальные будут учиться.

Лукашенко добавил, что он рад введённым санкциям и считает санкционный период временем возможностей. При этом политик отметил, что он может «не так глубоко» осознавать ситуацию.

Сейчас, по его мнению, Белоруссия стала сотрудничать с Россией так, как должна была.