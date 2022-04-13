Лукашенко отверг идею присоединения Белоруссии к России
По его словам, страны будут выстраивать сотрудничество, которому остальные государства будут учиться
13 апреля 2022, 13:57, Илья Звягинцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность объединения с Россией в формате единого государства. Его слова передаёт «Интерфакс».
«Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», — заявил Лукашенко.
По его словам, страны будут выстраивать такое сотрудничество, которому остальные будут учиться.
Лукашенко добавил, что он рад введённым санкциям и считает санкционный период временем возможностей. При этом политик отметил, что он может «не так глубоко» осознавать ситуацию.
Сейчас, по его мнению, Белоруссия стала сотрудничать с Россией так, как должна была.
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