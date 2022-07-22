Лукашенко рассказал о том, что Путин звал его отдохнуть на Алтай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, в какие места ему предлагал съездить Владимин Путин. Его слова передает агентство «БелТА».

Лукашенко отметил, что он жил «в том мире», когда Москва была столицей, а также добавил, что в России осталось много интересных мест, которых он еще не видел.

«Вот он [Путин — прим. ред] мне предлагает: поезжай на Алтай, поезжай на Байкал, на Камчатку, побудь там, посмотри», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что он считает Россию «родной страной», которая открыта для него.