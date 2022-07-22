Лукашенко рассказал о том, что Путин звал его отдохнуть на Алтай
Президент Белоруссии назвал Россию родной страной и добавил, что она открыта для него
22 июля 2022, 08:22, Илья Звягинцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, в какие места ему предлагал съездить Владимин Путин. Его слова передает агентство «БелТА».
Лукашенко отметил, что он жил «в том мире», когда Москва была столицей, а также добавил, что в России осталось много интересных мест, которых он еще не видел.
«Вот он [Путин — прим. ред] мне предлагает: поезжай на Алтай, поезжай на Байкал, на Камчатку, побудь там, посмотри», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что он считает Россию «родной страной», которая открыта для него.
Комментарии
Новости партнеров