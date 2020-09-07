Лукашенко vs народ. В Белоруссии уже месяц проходят массовые протесты
Каждое воскресенье жители крупных городов выходят на акции протеста
Вежливо, но настойчиво белорусы уже месяц бастуют против итогов выборов президента. Несмотря на все попытки властей подавить и запугать людей, вот уже пятое воскресенье жители крупных городов выходят на митинги, а в столице республики проходят многокилометровые мирные марши.
6 сентября в Минске прошел самый крупный в стране митинг, участников которого насчитывалось около 100 тысяч. Власти согнали силовиков и военную технику в город, но люди все равно пришли к президентскому дворцу. Не обошлось без задержаний. Белорусские СМИ сообщают, что возле резиденции Александра Лукашенко схватили не менее 20 человек, пресс-служба МВД доложила о 633 задержанных, в соцсетях же распространилось видео, как неизвестные в масках разбили витрину возле станции метро "Немига", чтобы схватить спрятавшихся внутри людей.