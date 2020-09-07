Лукашенко vs народ. В Белоруссии уже месяц проходят массовые протесты

Вежливо, но настойчиво белорусы уже месяц бастуют против итогов выборов президента. Несмотря на все попытки властей подавить и запугать людей, вот уже пятое воскресенье жители крупных городов выходят на митинги, а в столице республики проходят многокилометровые мирные марши.

6 сентября в Минске прошел самый крупный в стране митинг, участников которого насчитывалось около 100 тысяч. Власти согнали силовиков и военную технику в город, но люди все равно пришли к президентскому дворцу. Не обошлось без задержаний. Белорусские СМИ сообщают, что возле резиденции Александра Лукашенко схватили не менее 20 человек, пресс-служба МВД доложила о 633 задержанных, в соцсетях же распространилось видео, как неизвестные в масках разбили витрину возле станции метро "Немига", чтобы схватить спрятавшихся внутри людей.