Лукашенко заявил, что спецоперация РФ началась после атаки со стороны Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной начала военной операции на Украине стала атака с её стороны. По его словам, конфликт начался в 05:15 по мск после действий Украины, сообщает РИА Новости.

Отдельно Лукашенко высказался и по участию его страны в происходящем.

“Это враньё. Никакой войны с территории Беларуси не идёт. Помогаем ли мы россиянам? Конечно помогаем! Если к нам обращаются с тяжёлыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого?” — рассказал Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что Россия не отступится от своих планов по поводу Украины. Лукашенко призвал Украину стать такой, как Белоруссия, — без ядерного оружия.