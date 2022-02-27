Лукашенко заявил, что спецоперация РФ началась после атаки со стороны Украины
Президент Белоруссии отметил, что Россия не отступится от своих планов по поводу Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной начала военной операции на Украине стала атака с её стороны. По его словам, конфликт начался в 05:15 по мск после действий Украины, сообщает РИА Новости.
Отдельно Лукашенко высказался и по участию его страны в происходящем.
“Это враньё. Никакой войны с территории Беларуси не идёт. Помогаем ли мы россиянам? Конечно помогаем! Если к нам обращаются с тяжёлыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого?” — рассказал Лукашенко.
Кроме того, президент Белоруссии заявил, что Россия не отступится от своих планов по поводу Украины. Лукашенко призвал Украину стать такой, как Белоруссия, — без ядерного оружия.