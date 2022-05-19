Магазины Reserved и House откроются в России в ближайшие выходные
Польский ретейлер LPP Group продал своё российское подразделение китайскому консорциуму
19 мая 2022, 22:59
Польский ретейлер LPP Group сообщил, что магазины Reserved и House в России будут открыты в ближайшие выходные. Как пишет ТАСС, организация продала своё российское подразделение.
«Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму», — говорится в сообщении.
Московский офис уточнил, что уже в ближайшие выходные ожидается открытие первых магазинов компании.
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