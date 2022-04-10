Макрон и Ле Пен стали лидерами в первом туре выборов во Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стали лидерами в первом туре проходящих в стране выборов нового главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным экзитполов, оба кандидата набрали по 24% голосов. На третьем месте идёт депутат Национального собрания от партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон.

После закрытия участков будут подведены окончательные итоги первого тура выборов. По законам Франции, в случае если ни один из кандидатов не набирает 50% плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур. Министерство внутренних дел уже признало голосование состоявшимся.