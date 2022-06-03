Малышева назвала пять правил для быстрого похудения

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила пять основных правил для тех, кто хочет быстро похудеть. Как сообщает радио «Комсомольская правда», главный совет — убрать из своего рациона быстрые углеводы, которые откладываются в жир, и перейти на белковое питание.

Второе правило — выпивать перед едой несколько стаканов воды. Ещё одно — привести в порядок свой сон. Малышева подчеркнула, что учёными доказано — те, кто мало спят, быстро набирают вес.

«Ночью повышается аппетит, и едим мы больше, чем днём, так как гормон „голода“ грелин выделяется в это время суток больше», — заявила она.

Четвёртое правило — регулярно ходить пешком. Чтобы быстро похудеть, в день нужно проходить минимум 10 тысяч шагов — в таком случае мышцы начинают сжигать жир. Последний же пункт — снизить уровень стресса.

«Избавиться от него мы не можем, но в состоянии им управлять. Для этого необходима регулярная физическая нагрузка, глубокое дыхание с остановкой, релаксирующий массаж и объятия любимых людей», — заключила Малышева.