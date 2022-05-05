Мариуполь будут восстанавливать при помощи регионов России
Первый замглавы администрации президента РФ Кириенко в ходе поездки в освобождённый город встретился с местными жителями — ключевыми вопросами стали помощь пострадавшим и восстановление гражданской инфраструктуры
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе поездки в Мариуполь встретился с местными жителями. Как сообщает «Интерфакс», ключевыми вопросами стали помощь пострадавшему населению и восстановление гражданской инфраструктуры, в том числе с помощью регионов РФ.
«Общение Кириенко с местными жителями было посвящено в основном восстановлению гражданской инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшему населению», — заявил источник информагентства, добавив, что «в этой работе примут активное участие российские регионы».
По данным источника, Донецк уже посетили представители ряда администраций субъектов РФ, однако каких именно — неизвестно.
Помимо Мариуполя, делегация во главе с Кириенко побывала и в Волновахском районе, а также на Донском химико-металлургическом заводе.