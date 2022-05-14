Мария Бутина предрекла протесты в США из-за роста цен на фоне антироссийских санкций

Депутат Госдумы и уроженка Алтайского края Мария Бутина предрекла протесты в США из-за начавшегося роста цен после введения антироссийских санкций. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Бутина отмечает, что администрация Байдена решила увеличить финансирование полиции. Однако, как считает парламентарий, дело вовсе не в росте преступности, а в «ощущении серьёзной заварушки» к предстоящим выборам в Конгресс, которые состоятся этой осенью.

«Рост цен на бензин, товары в магазинах, дефицит отдельных категорий (например, по товарам для малышей — на днях с полок магазинов США исчезла детская присыпка) и миграционный кризис вовлекут широкие общественные массы в протестную активность. Вот для подавления этого и нужна полиция», — написала Бутина, отметив, что «Байдену и Ко, очевидно, страшно».

Ранее Бутина сообщила о блокировке своего Google-аккаунта.