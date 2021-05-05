Мария Захарова оценила ущерб от санкций для России

Обоюдный ущерб от санкций для России и Запада составляет сотни миллиардов долларов, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов", – сказала дипломат в беседе с RT.

Как отметила Захарова, введённые против России санкции лишь подрывают взаимное доверие между Западом и Москвой. Кроме того, эти меры вредят перспективам нормализации отношений.

Представитель МИД также рассказала о стремлении России к дедолларизации экономики. При этом страна не собирается закрываться от мира и всегда будет готова к сотрудничеству со всеми странами.

В середине апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попал российский госдолг, а также ряд физических лиц и компаний. Кроме того, американские власти объявили о намерении выслать 10 российских дипломатов.