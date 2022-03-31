Mash заявил о передаче журналистам данных МИД Украины

Журналисты телеграм-канала Mash заявили о том, что хакеры группировки XakNet Team взломали серверы МИД Украины. Полученные данные они якобы передали авторам канала.

Отмечается, что в архиве оказались дипломатические письма, претензии и уведомления.

«Используя шаблонные запросы, украинские дипломаты требуют денег и поддержки абсолютно у всех стран мира, требуют суровых санкций против всех граждан России и пытаются получить характеристики наших ракет через третьих лиц», — сказано в сообщении.

Авторы телеграм-канала заверили в том, что документы из архива будут публиковаться, а в качестве первого они разместили письмо еврокомиссару сельского хозяйства Янушу Войцеховскому о риске голода в стране.