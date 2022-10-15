Маск заявил о способности РФ уничтожить США и Европу ядерным ударом за полчаса

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в субботу, 15 октября, заявил о способности России уничтожить США и Европу ядерным ударом за полчаса. Об этом сообщает газета «Известия».

«Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И наоборот. Удивительно, как много людей не знают об этом», — написал он на своей странице в Twitter.

Маск подчеркнул, что применение такого оружия было бы безумием, но таким же безумием, по его словам, является «довести себя до такой ситуации».