Матвиенко: Украина в ближайшее время не вступит в Евросоюз

Украина в ближайшей перспективе не станет членом Евросоюза (ЕС), заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По её словам, на такой исход есть две причины.

«Во-первых, для этого нет ни одной предпосылки, ни одного условия, соответствия ни одному требованию для вступления в Евросоюз. А во-вторых, это крупнейшее европейское государство, там проживало 40 с лишним миллионов людей. Сейчас, правда, к сожалению, гораздо меньше. Люди уезжают, уезжали из этой страны, поскольку не видят перспектив развития. Неужели Евросоюз возьмёт на себя страну с полностью разрушенной экономикой?» — сказала Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу СТВ (цитата по ТАСС).

Она также считает, что ЕС развалится в случае вступления в него Украины.

Ранее Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в ЕС. Евросовет также решил признать европейскую перспективу Грузии и предоставит статус кандидата, как только будут решены остающиеся приоритеты.