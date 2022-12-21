Матвиенко: в новой волне мобилизации в России нет необходимости

В новой волне мобилизации в России нет необходимости. Как сообщает ТАСС, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, её вообще нет сегодня в повестке», — подчеркнула сенатор.

Фейки о якобы готовящейся новой волне мобилизации Матвиенко назвала инструментом информационной войны. По её словам, подобные «новости» создаёт Киев, чтобы оправдать грядущую очередную волну мобилизации на Украине.

Новости

Вопрос дня Правда ли, что в России закончилась частичная мобилизация?

Напомним, что частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября до 31 октября — тогда президент России Владимир Путин объявил о её завершении. В Минобороны подчёркивали, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.