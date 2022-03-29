Мединский: деэскалация на направлениях Киева и Чернигова не означает прекращения огня

Деэскалация на киевском направлении необходима в том числе потому, что в Киеве находятся люди, которые должны принимать решения. Об этом заявил во вторник глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский, пишет RT. При этом помощник президента добавил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

«Первый (шаг, — прим. ред.) касается постепенной военной деэскалации на двух основных направлениях — киевском и черниговском. Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения, поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску», — сказал он.

Мединский подчеркнул, что предложения Киева представляют собой первое конкретно сформулированное стремление к компромиссу.

«Увидев такой шаг, мы сформулировали тоже со своей стороны два больших ответных шага. Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — киевском и черниговском. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях», — подчеркнул глава российской делегации.

Мединский добавил, что конкретные детали того, «что будет означать притормаживание или деэскалация конфликта на двух направлениях», Генштаб ВС РФ огласит в ближайшее время.