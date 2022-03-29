Мединский: Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путем
Глава российской делегации также заявил, что Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы
29 марта 2022, 19:47
Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс в свой состав военным путем. Такую подробность переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле назвал глава российской делегации Владимир Мединский, пишет РИА Новости.
Также помощник президента отметил, что Киев обещает отказать от вступления в военные союзы.
«Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ», — сказал он в эфире Первого канала.
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