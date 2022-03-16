Мединский раскрыл вариант Киева по нейтральному статусу Украины

Киев на переговорах предлагает для Украины статус страны, демилитаризованной по образцу Швеции или Австрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской делегации, помощника президента Владимира Мединского.

Этот вариант подразумевает, что Украина не будет входить ни в какие военные альянсы, однако будет иметь в своём распоряжении полноценные армию и флот. Мединский добавил, что такой вариант демилитаризации сейчас обсуждается на уровне министерств обороны обеих стран.

При этом глава российской делегации подчеркнул, что нейтральный статус у Украины есть уже сейчас. Это был одним из условий выхода страны из СССР в 1991 году, а также он закреплён в её декларации независимости.