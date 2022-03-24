Мединский заявил об угрозе существования России
По словам помощника президента страны Мединского, сейчас коллективный Запад подталкивает РФ к разрушению политической системы и распаду
24 марта 2022, 16:59
Текущий исторический период, который переживает Россия, ставит под угрозу само её существование. Об этом заявил помощник президента страны и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передаёт РИА Новости.
Это заявление он сделал на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению. По его словам, сейчас коллективный Запад подталкивает страну к разрушению политической системы и распаду.
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