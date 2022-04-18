Заместитель председателя Совета безопасности России (СБО) Дмитрий Медведев назвал дефолт по обязательствам России целью глубинной стратегии Евросоюза. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, основной посыл заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен касается не страданий людей и не окончания специальной военной операции, а дефолта по обязательствам России.

«Вот оно что! Вот чего тайно хотелось ночами! Вот в чём глубинная стратегия Евросоюза, сокровенный замысел мазохистов из Брюсселя и их партнёров по играм из-за океана», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что дефолт России может обернуться дефолтом Европы, поскольку финансовая система ЕС не вполне устойчива. Кроме того, зампред Совбеза подчеркнул, что в итоге это вызовет гиперинфляцию, «которую уже не спишешь на злобных русских». Он уверен, что рядовые европейцы за это спасибо не скажут.

Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции приведут к дефолту в России. По её словам, сотни крупных компаний и тысячи специалистов отвернулись от страны.