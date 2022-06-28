Медведев назвал придурком экс-главу МВД Латвии после его слов о готовности забрать Калининград

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова бывшего главы МВД Латвии Мариса Гулбиса о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград.

Экс-президент РФ назвал его «каким-то очередным придурком», который «выпил или съел что-то плохое».

«Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придёт — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая...» — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал зампреда Совбеза Дмитрия Медведева клоуном. Незадолго до этого экс-президент объяснил резкость своих высказываний в Telegram: всё дело в «ублюдках и выродках», которые «хотят смерти России».