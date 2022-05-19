Медведев оценил последствия санкций в отношении экспорта пшеницы

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что импортёрам российской пшеницы и других продуктов питания без поставок из России придётся очень туго. В своём Telegram-канале он написал, что на европейских полях без удобрений вырастет «только сорняк».

«Генсек ООН, разные там салливаны и блинкины, появившаяся вдруг как чёрт из табакерки „зерновая семёрка“ (явно не великолепная), некоторые другие особо убогие европейцы заговорили как незабвенный Киса Воробьянинов: Je ne mange pas six jours (я не ел шесть дней, — ред.)!» — добавил Медведев.

Напомним, ранее страны G7 заявили о создании «зернового альянса», цель которого — предотвратить массовый голод на фоне кризиса на Украине. Ранее в ООН сообщали, что из-за проблем с поставками зерна количество голодающих людей в мире может вырасти на треть.