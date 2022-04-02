Медведев вспомнил байку про Черномырдина касательно вступления Украины в ЕС

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил шансы вступления Украины в ЕС. Россия, по его словам, против ничего не имеет, но есть одна «закавыка».

«Как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнёра и захода в главный... альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

При этом после долгих просьб о вступлении в НАТО, по словам зампреда, Украина опомнилась.

«Вроде поняла, что не хочет её саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа», — подчеркнул он.

Также Медведев вспомнил байку тех времён, когда Виктор Черномырдин был послом РФ в Киеве, и его якобы спросили, когда Украина вступит в ЕС.

«Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». — «А Турция когда?», — уточнили у него. — «Турция? Никогда», — пересказал зампред Совбеза.