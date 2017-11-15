Медведев отшутился от вопроса о своем участии в выборах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о своем участии в выборах, сообщает РИА "Новости".

"На выборы не планируете в этом году?" - спросил его один из журналистов. Медведев ответил, что "в этом году выборов нет".

При этом на уточняющий вопрос о выборах 2018 года премьер отвечать не стал.

Ранее российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о возможном выдвижении на новый президентский срок: "Время придет - поговорим на эту тему".