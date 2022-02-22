Медведев ответил на приостановку сертификации "Северного потока — 2"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение ФРГ о приостановке сертификации оператора газопровода “Северный поток — 2”, отметив, что вследствие этого решения стоимость тысячи кубометров газа для европейцев может подняться до 2000 евро. Об этом он написал в Twitter.

“Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода “Северный поток – 2”. Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!” — написал Медведев.

Отметим, что биржевые цены на газ в Европе во вторник, 22 февраля, росли более чем на 10% на фоне ситуации вокруг Украины.