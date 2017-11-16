Медведев поручил проблемным авиакомпаниям страховать пассажиров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал несколько поручений относительно разработки мер поддержки проблемных авиакомпаний. Об этом сказано на официальном сайте кабмина.

Разрабатывать меры будут Минтранс, Минфин и "Аэрофлот". Им поручено проработать вопрос о создании системы, позволяющей оперативно финансировать расходы на вывоз пассажиров авиакомпаний, допустивших остановку операционной деятельности.

Также в документе сказано, что одним из вариантов такой системы может стать компенсационный фонд, формируемый в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, или денежные средства, получаемые "Аэрофлотом" от зарубежных авиаперевозчиков за пролет над территорией России.