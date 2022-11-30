Медведев призвал НАТО «покаяться перед человечеством»

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале очередной пост на тему НАТО, в котором призвал альянс «покаяться перед человечеством» и выразил мнение, что «цивилизованному миру эта организация не нужна».

Причиной публикации такого поста стало то, что генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне «рубанул, что Украина победит как суверенное независимое государство», ничего не сказав «о её территориальной целостности». «Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров», — растолковал слова Столтенберга Дмитрий Медведев.

Экс-президент РФ также указал, что «с момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней».

«При этом в странах НАТО проживает не более 12% населения планеты. Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование», — отметил чиновник.

В постскриптуме Медведев также заявил, что если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе со своим персоналом, то «они сразу же станут законной целью наших Вооружённых сил».