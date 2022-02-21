Медведев призвал признать независимость ДНР и ЛНР
По словам зампредседателя Совбеза РФ, Украине эти территории не нужны
21 февраля 2022, 17:54
На заседании Совбеза РФ зампред Дмитрий Медведев призвал признать ДНР и ЛНР. По его словам, эти территории Украине не нужны.
Он отметил, что давление на РФ в этом случае будет запредельным, однако Россия «знает, как этому противостоять».
«Насколько я знаю, подавляющее большинство нашей страны признание ДНР и ЛНР поддержали бы», — заключил он.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Открывая заседание Совбеза, Путин уточнил, что решил обсудить обращение глав ДНР и ЛНР о признании независимости республик и обращение Госдумы по этому поводу.
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