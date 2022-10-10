Медведев рассказал, как Россия ответит на теракт на Крымском мосту

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в её Telegram-канале, прокомментировал теракт на Крымском мосту.

«Заказчик и исполнитель преступления — несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершённые криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — подчеркнул Медведев.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября. По первым сообщениям, воспламенилась цистерна, шедшая из Тамани в Керчь. Позднее стало известно, что на автомобильной части моста взорвался грузовик.

Глава СК Александр Бастрыкин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что в подготовке подрыва участвовали как украинские спецслужбы, так и граждане России и зарубежных стран.

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