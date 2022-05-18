Медведев: Россия не допустит развязывания третьей мировой войны

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, арсенал современных вооружений «охлаждает амбиции» тех, кто готов развязать новый конфликт общемирового масштаба.

«Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Медведев предупредил о риске ядерной войны между НАТО и Россией.